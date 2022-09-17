Кремль в огне и дополнительный сюрприз: хакеры взломали российские сайты

В этот раз пострадали два российских сайта, один из них уже не работает

Хакеры не раз работали на украинском киберфронте с начала полномасштабного вторжения россии. В очередной раз они взломали важный кремлевский сайт — на этот раз жертвой стал "Мособлэнерго".

Об этом сообщили в ряде украинских и российских Telegram-каналов.

Как отмечается, в пятницу, 16 сентября, на главной странице сайта Московского облэнерго хакеры поставили картинку с горящим кремлем, а рядом с ним шагающего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в белом костюме.

"В связи с увеличением дальнобойности украинской артиллерии мы не видим смысла продолжать работу. Поэтому выкладываем базу сотрудников в открытый доступ на канале наших друзей Hdr0 и идем домой смотреть, как горит крымский мост", — написали хакеры.

Позже сайт вообще перестал работать.

Обращение хакеров на взломанном сайте

Взломанный сайт Мособлэнерго

Также хакеры взломали информационный сервер "Крым для россиян". Там захватчики размещали информацию об отдыхе на временно оккупированном полуострове. Сейчас на сайте размещен украинский флаг и отчет Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях оккупантов на войне.

Сломанный сайт "Крым для россиян"

Как сообщал "Телеграф" ранее, хакеры взломали системы видеонаблюдения кремля и выложили видео в Интернет-сеть.