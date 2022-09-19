Флаг Украины, "Кракен" и эмблема известного полка: хакеры взломали канал "вагнеровцев"

Администраторам пришлось отключить функцию с реакциями

В понедельник, 19 сентября, хакеры атаковали российский пропагандистский Telegram-канал под названием Reverse side of the medal, связываемый с ЧВК "Вагнера", владелец которого отправляет бойцов на войну против Украины. Украинский след в этом взломе выглядит очевидным, ведь на российском канале появились эмодзи с флагами Украины, эмблемами "Азова" и "Кракена".

Об этом стало известно из сообщения администраторов российского Telegram-канала. Они отметили, что противники каким-то странным образом заменили эмодзи, а потому эту функцию в канале на время придется отключить.

А вот как выглядели реакции в канале, связанном с ПВК "Вагнера", сразу после вмешательства хакеров. Украинские флаги и "Кракен" изрядно испортили нервы российским пропагандистам.

Напомним, что это далеко не первая хакерская атака на российские ресурсы. Несколькими днями раньше они сломали важный кремлевский сайт — на этот раз жертвой стал "Мособлэнерго". На ресурсе появилась картинка с Кремлем в огне, рядом с которым в белом костюме шел секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что хакеры слили документы ФСБ-шника с планами сокрытия погибших в Украине и "спецоперации" в Беларуси.