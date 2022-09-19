Прапор України, "Кракен" та емблема відомого полку: хакери зламали канал "вагнерівців"

Адміністраторам довелося відключити функцію з реакціями

У понеділок, 19 вересня, хакери атакували російський пропагандистський Telegram-канал під назвою Reverse side of the medal, який пов'язують із ПВК "Вагнера", власник якого відправляє бійців на війну проти України. Український слід у цьому зламі виглядає очевидним, адже на російському каналі з'явилися емодзі з прапорами України, емблемами "Азова" та "Кракена".

Про це стало відомо з повідомлення адміністраторів російського Telegram-каналу. Вони зазначили, що противники якимось дивним чином замінили емодзі, а тому цю функцію в каналі на якийсь час доведеться відключити.

А ось як виглядали реакції у каналі, пов'язаному з ПВК "Вагнера", одразу після втручання хакерів. Українські прапори та "Кракен" добряче попсували нерви російським пропагандистам.

Нагадаємо, що це далеко не перша атака хакерів на російські ресурси. Кількома днями раніше вони зламали важливий кремлівський сайт — цього разу жертвою став "Мособленерго". На ресурсі з'явилася картинка з Кремлем у вогні, поряд з яким у білому костюмі крокував секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що хакери злили документи ФСБ-шника з планами приховування загиблих в Україні та "спецоперації" у Білорусі.