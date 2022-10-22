Китай та Іран можуть знати про небезпечний план путіна в Україні з великою кількістю жертв - ЗМІ

Існує небезпека масованого нападу росії на інфраструктуру України з можливою великою кількістю жертв, вважають у Bild

Влада Ірану та Китаю може мати інформацію про подальші плани президента російської федерації володимира путіна на війну в Україні.

Такий висновок робить німецька газета Bild, орієнтуючись на останні кроки влади цих країн.

Зокрема, газета звернула увагу на недавні офіційні заклики Тегерана до іранців у найкоротший термін залишити Україну. Раніше також радили своїм громадянам залишити Україну влада Китайської Народної Республіки та Казахстану, зазначає видання.

Виходячи з цього, Bild робить висновок, що існує небезпека масованого нападу росії на інфраструктуру в Україні з можливою великою кількістю жертв. Йдеться не лише про удари по енергетичних об’єктах, а й про небезпеку підриву Каховської ГЕС (Херсонська область).

Німецьке видання вважає, що такі плани Кремля можуть бути відомі Тегерану та Пекіну, які мають прямий контакт із російським диктатором.

Нагадаємо, про плани росіян підірвати Каховську гідроелектростанцію оголосив президент України Володимир Зеленський у зверненні до Європейської ради.