Є руйнування: росія з ранку атакувала два обласні центри України (оновлено)

Внаслідок обстрілів є й постраждалі — як мінімум, у Харкові

У п’ятницю, 21 жовтня, на 240-й день повномасштабного вторгнення Росії під серйозний ракетний обстріл потрапили відразу два великі українські міста — Харків і Запоріжжя. Місцеві жителі повідомляють про низку вибухів у кожному з населених пунктів, а муніципальна влада підтверджує наявність прильотів. Над обома містами піднімається дим, городян просять перебувати у укриттях.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на керівників обласних військових адміністрацій та місцеві Telegram-канали. Зазначимо, більшість вибухів пролунали після того, як у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

У Харкові за кілька десятків хвилин пролунало щонайменше п’ять потужних вибухів.

Звук одного з прильотів

За даними мера Ігоря Терехова, окупанти вдарили ракетами по одному з місцевих заходів. Згідно з попередньою інформацією, "приліт" припав на адміністративно-виробничу будівлю. Зафіксовано значні руйнування.

Після удару над Харковом піднімається дим

Підтвердив цей факт і голова ОВА Олег Синєгубов. Він також додав, що через російські обстріли щонайменше шість людей отримали поранення. Про загиблих, на щастя, не повідомляється. Наразі на місці "прильотів" працюють рятувальники та представники інших відповідних служб.

Додамо, що ворог атакував Київський район міста.

Атаку на Запоріжжя офіційно підтвердив керівник обласної адміністрації Олександр Старух. Він також зазначив, що по місту могли залишитися уламки ворожих ракет і закликав мешканців не чіпати їх та не знімати, адже вони можуть бути вибухонебезпечними.

У Запоріжжі також видно задимлення

Працювали в обласному центрі і засоби ППО.

Слід від збитої ракети в небі

Трохи згодом радник очільника МЗС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі зазначив, що в Запоріжжі унаслідок прильоту пошкоджено житлову п'ятиповерхівку. Ракета влучила в газопровід, на місці спалахнула пожежа. Про жертв поки інформації немає.

Ракета перебила газопровід в п'ятиповерхівці

Нагадаємо, напередодні вибухи чули також мешканці кількох областей, включаючи Київську. Що відомо про чергову масовану ракетну атаку, "Телеграф" зібрав в один матеріал.

Крім цього ми розповідали, як ситуація на різних напрямках фронту. Для цього журналісти проаналізували найсвіжіші карти боїв в Україні.