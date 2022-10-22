У мережі пишуть про затримання директора "Мотор Січі": що вдалося дізнатися станом на даний момент

Повідомляється, що чиновнику загрожує довічне ув’язнення

У мережі з’явилася інформація про те, що директора запорізького підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва було затримано за підозрою у державній зраді.

Інформацію про це оприлюднив т.зв. "спікер" в окупаційній "адміністрації" Запорізької області Володимир Рогов у своєму телеграм-каналі, а також повідомило видання Головкому з посиланням на свої джерела в СБУ.

"Голову правління компанії "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва звинувачують у держзраді. Йому загрожує довічне ув’язнення", — написав Рогов.

Він також зазначив, що спецслужбам довелося відчиняти двері спецзасобами, щоб потрапити до будинку до чиновника.

Джерела "Телеграфа" у СБУ інформацію про затримання не підтвердили, але й не спростували, оскільки слідчі дії все ще продовжуються. У відомстві пообіцяли надати більше інформації об 11.00 23 жовтня.

Варто зазначити, що Богуслаєв відомий своєю проросійською позицією і тричі проходив до Верховної Ради у лавах Партії регіонів. У 2019 році видання bihus.info випустило розслідування, в якому стверджувалося, що через його російські підприємства "Мотор Січ" постачала до росії комплектуючі до гелікоптерів та літаків в обхід заборони на експорт товарів військового призначення.

Як повідомлялося раніше, напередодні колишнього нардепа Максима Микитася затримали за спробу підкупу міського голови Дніпра Бориса Філатова. Пізніше він вийшов на волю під заставу 260 мільйонів гривень