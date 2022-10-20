Сина великого путінського чиновника заарештували в Європі: що він наробив

Згідно з даними американського відомства, підозрюваний брав участь у схемах реалізації нафти з Венесуели з використанням підставних компаній і криптовалют, тощо

Поліція Італії заарештувала сина одного з топових чиновників Красноярського краю росії — губернатора Олександра Усса. Чоловікові загрожує екстрадиція до Сполучених Штатів Америки, адже саме там проходить обвинувачуваним по справі щодо ухиляння від санкцій та відмивання грошей.

Згідно з інформацією, котра була оприлюднена у четвер, 20 жовтня, Артем Усс здійснив закупівлю, а згодом й ввезення на територію росії обладнання для супутників-шпигунів. Наразі підозрюваному загрожує екстрадиція до США, де він представне перед судом за свої злочини.

Варто відзначити, що з п'яти громадян сусідньої росії, які наразі перебувають у розшуку американською владою, під арешт потрапили лише двоє: син одного з пропутінських губернаторів Артем Усс, а також Юрій Орєхов — співвласник німецької компанії NDA GmbH. Саме ця організація здійснювала закупівлю підсанкційної електроніки та військових технологій.

"У разі винесення обвинувального вироку їм загрожує до 30 років позбавлення волі", — інформують в італійській поліції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Норвегії син близького друга російського президента володимира путіна Андрій Якутін потрапив під арешт.