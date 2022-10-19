У Норвегії син друга путіна потрапив під арешт: у чому причина

Росіянам робити це в Норвегії не дозволяється

Норвезька поліція продовжує заарештовувати росіян за зйомку безпілотниками — за останній тиждень відбулося четверте затримання за використання БПЛА або зйомку секретних об’єктів на півночі країни. На цей раз заарештований не простий росіянин — син друга президента росії володимира Путіна.

Як повідомляє "Barents Observer", 17 жовтня було заарештовано 47-річного чоловіка в провінції Фіннмарк. У нього громадянство як росії, так і Британії. У заарештованого під час затримання вилучили дрони та електронні пристрої, матеріали з них вивчаються. Чоловік перебуває на два тижні під арешт судом.

За даними видання, затриманий – син російського бізнесмена-соратника путіна. Його батько під санкціями Держдепу США після захоплення Криму. Сам обвинувачений заявляв про своє неприйняття вторгнення до України. Він був заарештований у Хаммерфесті, де розташований найпівнічніший у Європі завод із переробки зрідженого природного газу. Заарештований планує оскаржити вирок – хоч росіянам і заборонено запускати дрони в Норвегії, його адвокат заявив, що затриманий є британським громадянином.

Як зазначає "Агентство. Новини", опис схожий на Андрія Якуніна, сина колишнього голови РЖД Володимира Якуніна. Якунін-молодший має бізнес в Італії, де, за його запевненнями, живе затриманий у Норвегії росіянин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії затримали відомого критика режиму путіна Євгена Ройзмана. Але це не заважає трону путіна гойдатися — проти нього може грати один із його найближчих соратників.