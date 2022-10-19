В Норвегии сын друга путина попал под арест: в чем причина

Россиянам делать это в Норвегии не разрешается

Норвежская полиция продолжает арестовывать россиян за съемку беспилотниками — за последнюю неделю произошло четвертое задержание за использование БпЛА или съемку секретных объектов на севере страны. В этот раз арестован не простой россиянин — сын друга президента рф владимира путина.

Как сообщает " Barents Observer", 17 октября был арестован 47-летний мужчина в провинции Финнмарк. У него граждансво как россии, так и Британии. У арестованного при задержании изъяли дроны и электронные устройства, материалы с них изучаются. Мужчина помещен на две недели под арест судом.

По данным издания, задержанный — сын российского бизнесмена-соратника путина. Его отец под санкциями Госдепа США после захвата Крыма. Сам обвиняемый заявлял о своем неприятии вторжения в Украину. Он был арестован в Хаммерфесте, где расположен самый северный в Европе завод по переработке сжиженного природного газа. Арестованный планирует обжаловать приговор — хоть россиянам и запрещено запускать дроны в Норвегии, его адвокат заявил, что задержанный является британским гражданином.

Как отмечает "Агентство. Новости", описание схоже с Андреем Якуниным, сыном бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Якунин-младший имеет бизнес в Италии, где по его заверениям живет задержанный в Норвегии россиянин.

Ранее "Телеграф" сообщаел, что в россии задержали известного критика режима путина Евгения Ройзмана. Но это не мешает трону путина качаться — против него может играть один из его ближайших соратников.