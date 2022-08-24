Известного политика задержали в россии за правду о путине и Украине - ему грозит 5 лет тюрьмы

россия продолжает бороться с теми, кто не согласен с официальной доктриной власти

Российский политик Евгений Ройзман, ранее бывший мэром Екатеринбурга, известен своим резким осуждением нападения россии на Украину и нецензурированными высказываниями в отношении властей и военных рф. За свою позицию он был задержан в Екатеринбурге.

Ему инкриминируют статью о распространении лжи об использовании армии россии. Политика доставили в отдел. Ройзман осуждал российскую агрессию назвав войну самой позорной в истории россии, высказывался с адекватными оценками российского руководства и политики в целом.

Отметим, что в конце мая он был оштрафован на 85 тысяч рублей за свои высказывания в отношении главы российского МИД сергея лаврова и "неуважение к власти" в его лице. В последнее время он не сбавлял оборотов и честно высказывал свою оценку россии и поступков рф в Украине.

Тот самый комментарий, за который оштрафовали Ройзмана

Ройзман не раз комментировал российские проигрыши на мировой арене и проблемы с экономикой фразой "путин добился".

Сообщается, что Ройзман поддерживал представителей оппозиции Алексея Навального и Михаила Ходорковского, принимал участие в протестах.

Напомним, что не все в россии согласны с вторжением в Украину. Часть граждан выступает за остановку войны, но большинство готово пойти за кровавым диктатором владимиром путиным, куда бы он не повел. Основная причина — люди не хотят думать о политике и нести ответственность за решение.

Заявляя о том, что в россии хорошо, а за границей — плохо россияне опираются только на данные из россми — люди в большинстве не выезжали за пределы страны, а почти треть не покидала даже своего региона.