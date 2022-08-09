Большинство россиян за новый штурм Киева, но сами никак не хотят участвовать (опрос)

В россии многие не хотят искренне отвечать на вопросы о вторжении в Украине

Россияне продолжают поддерживать кровавого диктатора владимира путина и примут любое его решение, как о новом наступлении в Украине, так и об прекращении вторжения. Высокий уровень поддержки сохраняется со времени массового вторжения в феврале, при этом по последним данным больше всего положительного отклика идея воевать против Украины находит у населения старше 60 лет.

Новый российский опрос соцслужбы Russian Field показал, что 60% россиян готовы снова "наступать" на Киев, одновременно с этим 65% готовы поддержать путина если будет остановлена война и подписано "мирное соглашение". Издание "Коммерсант" сообщает, что такие данные следуют из того, что россияне не хотят рассуждать о политике и готовы принять любое решение, лишь бы их не заставляли думать.

Продолжать войну хотят 52% респондентов, а поддерживают вторжение 69% — указывается, что соотношение почти не изменилось с марта. Если поддерживать путина россияне готовы, то умирать за него желанием не горят. 62% мужчин не готовы лично участвовать в войне в Украине. 29% готовы, и среди них большинство (37%) от 45 до 59 лет. Среди молодежи таких нашлось только 23%.

Из результатов соцопроса также следует, что россияне думают, что война в Украине "затянулась" — всего 59%, но 28% имеют обратное мнение. Сделали они и предположения о сроках — чуть менее трети (30%) считают, что война будет длиться более года, 18% — закончится в течение года, 20% — в течение полугода, 13% — за 1-3 месяца.

Отмечается, что опрос проводился в конце июля и затронул более 1,6 тысячи человек. Даже сами авторы отметили, что россияне боятся говорить о спецоперации — участились отказы от опроса и снизилась искренность. Это значит, что результаты могут не совпадать с реальностью.

Ранее "Телеграф" публиковал результаты исследования украинского общества. Так, количество украинцев, которые не готовы идти на территориальные уступки россии увеличилось. Многие также хотят закрыть границы с рф и выступают против "дружбы" со страной агрессором.