Украинцы кардинально изменили отношение к россии: сколько сторонников "дружбы" осталось

Зверства россиян в Украине похоронили идею "дружеских" отношений украинцев с гражданами страны-агрессора

В Украине после полномасштабного российского вторжения кардинально изменилось отношение к РФ. Большинство граждан теперь выступают за закрытые границы с визами и таможнями.

Об этом говорится в результатах социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 6 по 20 июля 2022 года.

Так, абсолютное большинство граждан Украины — речь о 79% — считают, что между Украиной и РФ должны быть закрыты границы. Также существенно изменились настроения по поводу "дружественных" отношений между обоими государствами — если раньше "дружбу" поддерживали 48% граждан, то сейчас их всего 11%. А с 5% до 1% снизилось количество выступавших за объединение стран в одно государство.

Отношения Украины и РФ глазами украинцев (опрос КМИС)

Следует отметить, что до войны (в начале февраля) эта картина была совсем иной, ведь почти половина граждан (48%) считали, что Украина и РФ должны "дружить". За закрытые границы тогда выступали только 44% опрошенных.

Как изменялись настроения украинцев в последние годы (Данные КМИС)

Примечательно, что настроения на прекращение дружеских отношений с РФ преобладают по всей территории Украины — от Запада и Востока (86% и 70% соответственно) украинцы выступают за то, чтобы закрыть границы со страной-агрессором. Доля таких людей по сравнению с февралем 2022 года серьезно возросла.

Большинство украинцев во всех регионах страны хотят закрыть границы с РФ

"После февраля 2022 года агрессивность руководства россии и "обычных" россиян вместе со зверствами российской армии похоронили и идею "дружественных" и "удобных" отношений. Не только на уровне Украины в целом абсолютное большинство считают нужными визы и таможни с россиянами, но и во всех регионах это мнение абсолютно преобладает. Украинцы независимо от региона или языка стремятся оградиться от россии", — прокомментировал результаты опроса заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что почти все украинцы выступают против сдачи стране-агрессору территорий Украины независимо от того, какие условия к этому будут побуждать.