Треть россиян против: всплыл секретный отчет для Кремля о войне в Украине

Типичный представитель поддерживающей войну в Украине категории — старше 60 лет и смотрит ТВ

В россии все же нашлись люди, которые не поддерживают полномасштабную войну против Украины, развязанную их государством. Причем эти данные в рф предпочитают не обнародовать официально.

Российское СМИ "Медуза" опубликовала данные из закрытого отчета государственного исследовательского центра ВЦИОМ. Вопрос был в том, стоит ли остановить боевые действия в Украине. Данные показывают, что 30% опрошенных считают, что нужно сделать это немедленно, а что продолжать — 57%. Заказали отчет в администрации российского президента.

Данные разительно отличаются по возрастным категориям. Вооруженное вторжение в Украину поддерживает в основном старшее население. В категории 60+ в поддержку войны высказались 72% россиян, тогда как среди молодежи (18-24 года) таких нашлось только 19%. Большая часть этой категории (56%) выступила за немедленное прекращение войны.

Влияет на мнение россиян и телевизор — его фанаты хотят продолжения войны в 68%, а в 22% выступают против. Те, кто узнает новости из интернета больше хотят остановки вторжения — 47% против 35%.

Отметим, что данные приведены на конец июня, они не публиковались в официальных российских источниках — там предпочитают обнародовать только данные о якобы 80% поддержке диктатора владимира путина населением рф. Подлинность данных "Медузе" удалось подтвердить еще из одного источника.

Российские медиа активно создают нужную "картинку" для поддержки войны в Украине. В американском СМИ подсчитали, что журналист и блогеры из рф стали в разы активнее использовать риторику о "нацизме" в Украине после 24 февраля.