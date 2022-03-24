Ещё больше россиян поддерживают кровавую войну против Украины - свежий опрос

Россияне хотят разоружить Украину и "очистить ее от нацистов"

В рф вырос процент граждан, поддерживающих кровавую войну россии против Украины, которая идет уже 29-й день.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 23 марта, которые опубликованы на их сайте.

По данным ВЦИОМ, 74% россиян поддерживают войну в Украине. Таким образом по сравнению с 25 февраля, на второй день вторжения россии в Украину, доля поддерживающих войну выросла на 9%.

При этом основной целью так называемой "спецоперации" россиянам видится "защита России, разоружение Украины и попытка не дать разместить военные базы НАТО на ее территории" (46% опрошенных). Кроме того, целью войны россияне называют желание изменить политический курс Украины, "очистить ее от нацистов" (19%), "защитить" население Донбасса (17%). Кроме того, 5% россиян назвали целью этой кровавой войны желание оккупировать Украину и присоединить ее к России.

Также 61% российского населения верит, что властям рф удастся снизить негативные последствия введения санкций странами Запада.

Как сообщал, данные предыдущего опроса россиян, проведенного в субботу, 5 марта, на 10-й день полномасштабного вторжения рф в Украину свидетельствовали о том, что вторжение россии в Украину поддерживал 71% населения.