Укр

Прям как Чаушеску: свежий "рейтинг" доверия россиян к путину вызвал бурное обсуждение в сети

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Опросы про поддержку стали регулярными с начала вторжения Новость обновлена 21 мая 2022, 09:01
Опросы про поддержку стали регулярными с начала вторжения

Пользователи сомневаются в искренности ответов в опросе

Доверие к российскому президенту владимиру путину не падает и составляет 80% — об этом заявляет центр изучения общественного мнения, которым владеет государство.

Данные нового опроса опубликовали российским СМИ. Пользователи в свою очередь сравнивают путина с Гитлером и Чаушеску, у которых поддержка также была высокой перед их кончиной.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

В сети также обсуждают, какие меры могут быть применены к несогласным с политикой российского диктатора. Вспоминают и про отток "мозгов" из россии.

Сравнивают диктатора с его предшественниками — застрелившимся Гитлером и расстрелянным Чаушеску, а также с руководством колоний.

Отметим, что доверие к российскому президенту и общественное мнение в целом не способно как-то повлиять на войну в Украине. CNN сообщает о мнении среди американских разведчиков, что антивоенные настроения не смогут заставить путина закончить конфликт. Они также сомневаются, что в ближайшее время путина отстранят от власти из-за войны и потерь российской армии.

Общественное мнение хоть и, вероятно, трогает российского диктатора, но доверяет он ему меньше чем шаманам. Стало известно, какие предсказатели и что говорили путину перед вторжением в Украину.

Ранее "Телеграф" писал, что в россии отмечено снижение доверия к телевизионным новостям, а чтобы облегчить контроль над страной для путина, могут отменить часть выборов в рф.

Теги:
#Россия #Владимир Путин #Поддержка #Общественное мнение