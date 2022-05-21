Прям як Чаушеску: свіжий "рейтинг" довіри росіян до путіна викликав бурхливе обговорення в мережі

Користувачі сумніваються у щирості відповідей в опитуванні

Довіра до російського президента володимира путіна не падає і становить 80% — про це заявляє центр вивчення громадської думки, яким володіє держава.

Дані нового опитування опублікували російські ЗМІ. Користувачі своєю чергою порівнюють путіна з Гітлером і Чаушеску, у яких підтримка була високою перед їх кончиною.

Чому росії не виграти війну проти України?

У мережі також обговорюють, які заходи можна застосувати до незгодних із політикою російського диктатора. Згадують і про відтік "мізків" із росії.

Порівнюють диктатора з його попередниками — Гітлером, який застрелився, і розстріляним Чаушеску, а також з керівництвом колоній.

Зазначимо, що довіра до російського президента та громадська думка загалом не здатна якось вплинути на війну в Україні. CNN повідомляє про думку серед американських розвідників, що антивоєнні настрої не зможуть змусити путіна закінчити конфлікт. Вони також сумніваються, що найближчим часом путіна усунуть від влади через війну і втрати російської армії.

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Громадська думка хоч і, мабуть, зачіпає російського диктатора, але довіряє він їй менше ніж шаманам. Стало відомо, які провісники та що говорили путіну перед вторгненням в Україну.

Раніше "Телеграф" писав, що в росії відзначено зниження довіри до телевізійних новин, а щоб полегшити контроль над країною для путіна, можуть скасувати частину виборів у рф.