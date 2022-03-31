Ще більше росіян підтримують путіна з його війною проти України

Близько 70% жителів рф вважають, що країна рухається у правильному напрямку

Кремлівська пропаганда працює не дарма — згідно з останніми даними російського "Левада-центру", у кривавого диктатора володимира путіна за березень 2022 року зросла підтримка серед народу. Так, попри війну з Україною, лише за місяць цей показник виріс на 12%, досягнувши позначки 83%.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на результати опитування.

Чому росії не виграти війну проти України?

Загалом для оформлення вибірки фахівці поспілкувалися з 1632 людьми віком від 18 років та старшими. Повідомляється, що похибка показників може коливатися від 1,5 до 3,4%, що загалом не надто додасть відмінностей кінцевому результату.

За березень у путіна зросла кількість шанувальників. Його дії на посаді глави російської федерації зараз підтримує 83% опитаних, тоді як у лютому цей показник був на рівні 71%.

Також багато росіян упевнені, що загалом те, що відбувається в їхній країні, є нормальним і правильним. Якщо у лютому на це питання ствердно відповідало лише 52% респондентів, то вже у березні їх 69%. Значно поменшало тих, хто дотримується протилежної точки зору — із 38% до 22%.

Зазначимо, що згідно з опитуванням іншого російського джерела — ВЦВГД, сам факт військового вторгнення на територію України також підтримує чимало громадян Росії. У лютому кількість таких людей дорівнювала 65%, проте за місяць війни зросла до 74%.

При цьому закордонна розвідка впевнена: путіну постійно повідомляють недостовірну інформацію щодо ситуації з війною в Україні, тому диктатор і вважає, що його армія є непереможною. При цьому всередині країни постійно наростають пропагандистські кампанії, спрямовані на обілення своїх військовослужбовців.