Розвідка дізналася про напругу між путіним та його оточенням через липові доповіді про війну в Україні

Стратегічний прорахунок путіна позначиться на всій росії

російське вторгнення в Україну виявилося далеко не таким переможним, як очікували в рф. Причина цього, зокрема, у хибній оцінці ситуації російською верхівкою. Таку думку висловили у Великій Британії та США.

Вони вважають, що кривавому диктатору володимиру путіну бояться сказати правду його ж радники. Про це заявив директор британського урядового штабу комунікацій GCHQ Джеремі Флемінг.

"Зрозуміло, що він (путін, — ред.) недооцінив опір українського народу. Він недооцінив силу коаліції, яку його дії активізують. Він недооцінив економічні наслідки режиму санкцій. Він переоцінив можливості своїх збройних сил, щоб забезпечити швидку перемогу. Ми бачили, як російські солдати, позбавлені зброї та бойового духу, відмовлялися виконувати накази, саботували власне обладнання та навіть випадково збивали власний літак ”, — сказав він, виступаючи в Австралії.

Зазначається, що у свої військові плани рф змушена була вносити істотні зміни, або заяви про цілі війни — спроба дезінформації. Флемінг також нагадав, що від прорахунків путіна страждають не лише українці, а й росіяни і вплив збільшується — при цьому всередині росії продовжують масштабну кампанію з виправдання, щоб реальна картина не була розкрита: "Їхнє командування та контроль перебувають у хаосі. Ми бачили, як Путін брехав своєму народу, намагаючись приховати військову некомпетентність ”.

Дані про те, що російська верхівка фактично брехала путіну про можливості армії підтверджують і в США. Директор із комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд зазначила, що через думку путіна про введення його в оману, між вищими військовими чинами та російським президентом — постійна напруга.

"Путіна дезінформують його радники про те, як погано працюють російські військові і як російська економіка страждає від санкцій, тому що його старші радники надто бояться говорити йому правду", — зазначила Бедінгфілд. Вона також зазначила, що війна стала стратегічною помилкою путіна і у довгостроковій перспективі призводить до слабкості росії та її світової ізоляції.

Раніше "Телеграф" писав, що все менше на публіці з’являється глава російського Міноборони Сергій Шойгу — у нього, ймовірно, були проблеми з серцем. Зазначимо також, що російське бажання зміцнитися шляхом розплати в рублях за енергоносії зазнає краху — у Німеччині різко висловилися проти такого шантажу.