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Ще більше росіян підтримують криваву війну проти України

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Росіяни підтримують напад армії Росії на мирних українців Новина оновлена 24 березня 2022, 09:30
Росіяни підтримують напад армії Росії на мирних українців

Росіяни хочуть роззброїти Україну та "очистити її від нацистів"

У Росії зріс відсоток громадян, які підтримують криваву війну росії проти України, яка триває вже 29-й день.

Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) за 23 березня, які опубліковані на їхньому сайті.

За даними ВЦВГД, 74% росіян підтримують війну в Україні. Таким чином, порівняно з 25 лютого, на другий день вторгнення росії в Україну, частка тих, хто підтримує війну, зросла на 9%.

При цьому основною метою так званої "спецоперації" росіянам є "захист росії, роззброєння України та спроба не дати розмістити військові бази НАТО на її території" (46% опитаних). Крім того, метою війни росіяни називають бажання змінити політичний курс України, очистити її від нацистів (19%), захистити населення Донбасу (17%). Крім того, 5% росіян назвали метою цієї кривавої війни бажання окупувати Україну та приєднати її до росії.

Також 61% російського населення вірить, що владі росії вдасться знизити негативні наслідки запровадження санкцій країнами Заходу.

Як повідомляв, дані попереднього опитування росіян, проведеного в суботу, 5 березня, на 10-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну свідчили про те, що вторгнення росії в Україну підтримував 71% населення.

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#Україна #Росія #Війна
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