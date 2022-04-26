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путін наважився на нове масштабне "закручування гайок" в росії — ЗМІ

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Російська влада остаточно бере вибори під свій контроль Новина оновлена 26 квітня 2022, 11:23
Російська влада остаточно бере вибори під свій контроль

Проблема може статися з рейтингами політиків, які висувають свої кандидатури на посаду

Повномасштабна агресія росії проти України може вплинути і на місцеві вибори всередині самої рф. Насамперед це стосується народного волевиявлення щодо губернаторів регіонів, яке можуть просто скасувати.

Про причини ймовірного кроку російської влади повідомляє розсада "Медуза".

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Вже в середу, 27 квітня, кривавому диктатору володимиру путіну Рада законодавців може запропонувати скасувати прямі вибори керівників адміністрацій російських регіонів. Серед можливих інших варіантів — перенесення виборного процесу чи його зміна. Також існує можливість, що нинішніх губернаторів просто залишать на посадах до наступних виборів.

Причин для такого рішення може бути кілька. І всі пов’язані із війною в Україні.

По-перше, влада побоюється можливого зниження довіри до окремих кандидатур — а до вересня, коли вибори мають відбуватися, рівень довіри населення справді здатний впасти. Найбільше цього вплинуть обмеження, що виникли після запровадження західних санкцій проти Москви.

По-друге, політичних діячів хочуть попросити витрачати якомога менше грошей на передвиборчу агітацію у зв’язку з непростою економічною ситуацією в Росії.

Слід зазначити, що це вже не вперше, коли росія звертається до такого варіанту регулювання місцевої влади. Таке вже траплялося у 2004 році, після теракту у Беслані, коли через захоплення терористів загинуло багато дітей. Тоді можливість вибирати губернаторів віддали членам зборів, але 2012-го, після масштабних протестів, повернули можливість відкритих виборів.

Тим часом, росіян ще більше обмежують представники різних світових урядів. У Америці, наприклад, були заморожені рахунки місцевих представництв росії. Московські дипломати відреагували на такі новини дуже гостро.

При цьому Євросоюз готує наступний санкційний удар по рф. У шостому пакеті санкцій, найімовірніше, буде присутнє хоча б часткове нафтове ембарго.

Теги:
#Україна #Вибори #Росія #Війна #Володимир Путін
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