Укр

Холодильник начинает побеждать? В россии ощутимо падает доверие к телевидению

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Пропагандистам следует заволноваться Новость обновлена 11 мая 2022, 12:40
Пропагандистам следует заволноваться

В основном более безразличны к "зомби-ящику" стали жители больших городов

В россии начинают постепенно опровергать утверждение о том, что вся власть в стране принадлежит телевизору. По крайней мере, апрельский опрос демонстрирует снижение доверия к новостным программам телевидения по сравнению с мартовским.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на исследование организации GroupM.

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В некоторых моментах количество людей, считавших ТВ еще в начале весны наиболее достоверным каналом информации, снизилось на 10% — с 33 до 23 процентов. В основном такая тенденция наблюдается в больших городах (соотношение схожее — с 34% до 24%).

Москвичи и петербуржцы изначально было менее доверчивы к телевидению (24%), в апреле же их стало еще меньше (21%).

При этом наблюдается повышение интереса к различным соцсетям, блогерам, а также каналам в мессенджере Telegram. Если в марте такие источники информации выбирало только 19%, то спустя месяц — уже 23%. Не исключено, конечно, что это связано с насильственной блокировкой доступа к различным соцсетям, а мессенджеры все еще остались разрешены.

Добавим, что официальным веб-сайтам и другим интернет-СМИ также верит весомый процент россиян. 17 марта таких было 26%, а вот 27 апреля — лишь 23%.

По мнению представительницы GroupM Ирины Эдемской, такое снижение доверия к телевизионному контенту связано с навязыванием "единственно возможной точкой зрения". Части россиян действительно может не нравиться подобная безальтернативность, поэтому они ищут другие варианты нахождения новостей.

Однако надеяться на то, что прям в очень краткосрочной перспективе народная любовь к диктатору владимиру путину поутихнет, не стоит. Социолог Владимир Паниотто объяснил, почему в рф людям так сложно отказаться от телевидения.

Интересно, что аналитик Виктор Бобыренко надеется на обратное — что телевизор "победит" даже не холодильник, а кладбище и госпитали.

Теги:
#Россия #Телевидение #Война #Опрос #Доверие
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