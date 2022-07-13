Третина росіян проти: сплив секретний звіт для Кремля про війну в Україні

Типовий представник категорії, яка підтримує війну в Україні, — старше 60 років і дивиться ТБ

У росії все ж таки знайшлися люди, які не підтримують повномасштабну війну проти України, розв’язану їх державою. Причому ці дані в рф вважають за краще не оприлюднити офіційно.

Російське ЗМІ "Медуза" опублікувало дані із закритого звіту державного дослідницького центру ВЦВГД. Питання було у тому, чи варто зупинити бойові дії в Україні. Дані показують, що 30% опитаних вважають, що потрібно зробити це негайно, а що продовжувати — 57%. Замовили звіт для адміністрації російського президента.

Дані разюче відрізняються за віковими категоріями. Збройне вторгнення в Україну підтримує переважно старше населення. У категорії 60+ на підтримку війни висловилося 72% росіян, тоді як серед молоді (18-24 роки) таких знайшлося лише 19%. Більшість цієї категорії (56%) виступила за негайне припинення війни.

Впливає на думку росіян і телевізор — його фанати хочуть продовження війни у 68%, а 22% виступають проти. Ті, хто дізнається про новини з інтернету, більше хочуть зупинки вторгнення — 47% проти 35%.

Зазначимо, що дані наведені на кінець червня, вони не публікувалися в офіційних російських джерелах — там вважають за краще оприлюднити лише дані про нібито 80% підтримку диктатора володимира путіна населенням рф. Справжність даних "Медузі" вдалося підтвердити ще з одного джерела.

Російські медіа активно створюють потрібну "картинку" для підтримки війни в Україні. В американському ЗМІ підрахували, що журналісти і блогери з росії стали в рази активніше використовувати риторику про "нацизм" в Україні після 24 лютого.