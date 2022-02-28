Большинство россиян поддержали войну против Украины: детали

Большинство граждан считают, что российская армия защищает в Украине жителей так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные социального опроса по поводу войны России с Украиной, которую власти страны называют "специальной военной операцией", где говорится, что якобы 68% россиян поддерживают военные действия в Украине.

Соответствующие результаты появились на сайте ВЦИОМ в понедельник, 28 февраля.

Отмечается, что в ходе опроса 68% граждан ответили, что скорее поддерживают решение российских властей о войне, еще 22% заявили, что не поддерживают, а затруднились ответить 10% россиян.

При этом из числа опрошенных 26% россиян уверенны, что Россия войной в Украине пытается защитить русскоязычное население квазиреспублик "ЛДНР", еще 20% убеждены, что армия РФ не дает таким образом разместить военные базы НАТО на территории Украины, еще 20% говорят, что россияне с оружием работают над демилитаризацией в Украине, 7% — Россия проводит денацификацию Украины и меняет политический курс, 6% — заявили о смене недружественного для РФ политического режима, а 4% считают, что РФ делит Украину на части и устанавливает свое влияние.

К слову, в опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод — телефонное интервью.

Тем временем в больших городах РФ россияне массово выходят на протесты с призывом к власти прекратить войну в Украине. С аналогичными обращениями выступают и звезды. А некоторые граждане в знак протеста жгут свои паспорта со словами, что им очень стыдно за свою страну.

Ранее "Телеграф" сообщал, что миллионы людей во всем мире вышли на марши в поддержку Украины.