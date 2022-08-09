Більшість росіян за новий штурм Києва, але самі ніяк не хочуть брати участь (опитування)

У росії багато хто не хоче щиро відповідати на питання про вторгнення в Україні

Росіяни продовжують підтримувати кривавого диктатора володимира путіна і ухвалять будь-яке його рішення як про новий наступ в Україні, так і про припинення вторгнення. Високий рівень підтримки зберігається з часу масового вторгнення в лютому, при цьому, за останніми даними, найбільше позитивного відгуку ідея воювати проти України знаходить у населення старше 60 років.

Нове російське опитування соцслужби Russian Field показало, що 60% росіян готові знову "наступати" на Київ, одночасно з цим 65% готові підтримати путіна якщо буде зупинено війну і підписано "мирну угоду". Видання "Комерсант" повідомляє, що такі дані випливають з того, що росіяни не хочуть міркувати про політику і готові прийняти будь-яке рішення, аби їх не змушували думати.

Продовжувати війну хочуть 52% респондентів, а підтримують вторгнення 69% — зазначається, що співвідношення майже не змінилося з березня. Якщо підтримувати путіна росіяни готові, то вмирати за нього бажанням не горять. 62% чоловіків не готові особисто брати участь у війні в Україні. 29% готові і серед них більшість (37%) від 45 до 59 років. Серед молоді таких знайшлося лише 23%.

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З результатів соцопитування також випливає, що росіяни думають, що війна в Україні "затяглася" — лише 59%, але 28% мають протилежну думку. Зробили вони і припущення про терміни — трохи менше третини (30%) вважають, що війна триватиме понад рік, 18% закінчиться протягом року, 20% протягом пів року, 13% — за 1-3 місяці.

Зазначається, що опитування проводилося наприкінці липня і торкнулося понад 1,6 тисячі осіб. Навіть самі автори наголосили, що росіяни бояться говорити про спецоперацію — почастішали відмови від опитування та знизилася щирість. Це означає, що результати можуть не збігатися з реальністю.

Раніше "Телеграф" опублікував результати дослідження українського суспільства. Так, кількість українців, які не готові йти на територіальні поступки росії, збільшилася. Багато хто також хоче закрити кордони з Росії і виступає проти "дружби" з країною агресором.