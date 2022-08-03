кремль хоче переговорів з Україною: головне із заяв Шредера після поїздки до москви

Друг путіна знову відвідав його у москві і привіз звідти декілька інсайдів

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який уже давно робить спроби стати переговорником між Україною і росією і літає у москву до володимира путіна, знов відвідав його з візитом. За підсумками поїздки до російської столиці Шредер заявив, що кремль буцімто прагне переговорів.

Про це він розповів у інтерв’ю німецькому журналу Stern і телеканалу RTL/ntv, тези з якого цитує сайт журналу. За словами ексканцлера, кремль хоче знайти рішення шляхом переговорів і це прагнення можна було би перевести у припинення вогню. "Зараз мало що відбувається, таке моє враження, тому що ясно одне: без переговорів не вийде", — заявив Шредер.

Він також поклав особливу відповідальність за мирний процес на Німеччину та Францію. Окрім того, відзначив внесок Туреччини, яка допомогла досягти певних успіхів у березні, а у липні сприяла підписанню угоди з вивезення українського зерна на експорт морем. Шредер наголосив на ролі турецького президента Реджепа Ердогана, який виступає посередником, але додав, що це "не спрацює без згоди Вашингтона".

Разом з тим, з його слів стає зрозумілим, що росія не відмовилась від ідеї федералізації України. Навіть обрала найзручніший для себе формат – Швейцарію з її кантонами, які мають кожний свою конституцію та власні закони і більше спираються у політиці на внутрішні процеси, ніж на загальнодержавні. Шредер закликав тут до "поступок з обох боків".

Ще одна мета путіна – це зняття санкцій. Для цього він і натякає на переговори. Шредер не говорить про це прямо, але такий сценарій можна було би видати російському народу за перемогу.

Також росія наполягає на відмові України від членства в НАТО. Шредер тут навіть пригадав слова президента Володимира Зеленського, який пропонував зійтись на збройному нейтралітеті за прикладом Австрії.

І до всього ексканцлер заявив, що не планує відмовлятись від своєї дружби з путіним, попри те, що вважає розв’язану ним війну "помилкою російського уряду". Натомість запропонував себе в якості головного перемовника. "Можливо, я знову зможу бути корисним. То чому я маю вибачатися?", — сказав він.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні пояснили, чому москва все частіше повертається до теми переговорів і при цьому вдається до усе більш жорстких погроз.