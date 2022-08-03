Більшість росіян ніколи не були за кордоном: свіже опитування

Лише 2% росіян бували за кордоном менше ніж рік тому

Більшість росіян ніколи не виїжджала на відпочинок в інші країни, а помітна частина з них ніколи не відпочивали навіть за межами рідного регіону.

Дані опитування фонду "Громадська думка" показали, що 69% жителів росії ніколи не залишали межі країни, а 30% не виїжджали навіть за межі свого регіону.

Щодо решти опитаних, то лише 2% із них сказали, що були за кордоном менше ніж рік тому, а 6% виїжджали менш як три роки тому.

Варто зазначити, що "Левада-центр" проводив аналогічне дослідження у 2014 році, і тоді виявилося, що 76% росіян не мають навіть закордонного паспорта. Серед пояснень своєї низької туристичної мобільності, як правило, називалася відсутність фінансових ресурсів.

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Як повідомлялося раніше, в Україні після повномасштабного російського вторгнення кардинально змінилося ставлення до росії. Більшість громадян тепер виступають за закриті кордони з візами та митницями.

Крім того, опитування показали, що майже всі українці виступають проти здачі країні-агресору територій України незалежно від того, які умови до цього спонукатимуть.