Лишь 2% россиян бывали за границей менее года назад

Большая часть россиян никогда не выезжала на отдых в другие страны, а заметная часть из них никогда не отдыхали даже за пределами родного региона.

Как предают росСМИ, данные опроса фонда "Общественное мнение" показали, что 69% жителей россии никогда не покидали пределы страны, а 30% не выезжали даже за пределы своего региона.

Что касается остальной части опрошенных, то лишь 2% из них сказали, что были за границей менее года назад, а 6% выезжали менее трех лет назад.

Стоит отметить, что "Левада-центр" проводил аналогичное исследование в 2014 году и тогда оказалось, что 76% россиян не имеют даже загранпаспорта. Среди объяснений своей низкой туристической мобильности, в большинстве случаев, называлось отсутствие финансовых ресурсов.

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Как сообщалось ранее, в Украине после полномасштабного российского вторжения кардинально изменилось отношение к рф. Большинство граждан теперь выступают за закрытые границы с визами и таможнями.

Кроме того, опросы показали, что почти все украинцы выступают против сдачи стране-агрессору территорий Украины независимо от того, какие условия к этому будут побуждать.