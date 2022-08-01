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Українці кардинально змінили ставлення до росії: скільки прихильників "дружби" залишилось

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Відсоток тих, хто хоче "дружити з росіянами", впав до мінімума Новина оновлена 01 серпня 2022, 15:47
Відсоток тих, хто хоче "дружити з росіянами", впав до мінімума

Звірства росіян в Україні поховали ідею "дружніх" стосунків українців з громадянами країни-агресора

В Україні після повномасштабного російського вторгнення кардинально змінилося ставлення до РФ. Більшість громадян тепер виступають за закриті кордони з візами та митницями.

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у період з 6 по 20 липня 2022 року.

Так, абсолютна більшість громадян України — мова про 79% — вважають, що між Україною та РФ мають бути закриті кордони. Також суттєво змінилися настрої щодо "дружніх" відносин між обома державами — якщо раніше "дружбу" підтримували 48% громадян, то зараз їх лише 11%. А з 5% до 1% знизилася кількість тих, хто виступав за об'єднання країн в одну державу.

Відносини України та РФ очима українців (опитування КМІС)
Відносини України та РФ очима українців (опитування КМІС)

Варто зазначити, що до війни (на початку лютого) ця картина була зовсім інакшою, адже майже половина громадян (48%) вважали, що Україна та РФ мають "дружити". За закриті кордони тоді виступали лише 44% опитаних.

Як змінювалися настрої українців останні роки (Дані КМІС)
Як змінювалися настрої українців останні роки (Дані КМІС)

Примітно, що настрої на припинення дружніх відносин з РФ панують по всій території України — від Заходу і до Сходу (86% та 70% відповідно) українці виступають за те, щоб закрити кордони з країною-агресором. Частка таких людей у порівнянні з лютим 2022 року серйозно зросла.

Більшість українців у всіх регіонах країни хочуть закрити кордони з РФ - КМІС
Більшість українців у всіх регіонах країни хочуть закрити кордони з РФ

"Після лютого 2022 року агресивність керівництва росії і "звичайних" росіян разом зі звірствами російської армії поховали і ідею "дружніх" і "зручних" відносин. Не тільки на рівні України в цілому абсолютна більшість вважає потрібними візи та митниці з росіянами, але і у всіх регіонах ця думка абсолютно переважає. Українці незалежно від регіону чи мови прагнуть відгородитися від росії", — прокоментував результати опитування заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що майже всі українці виступають проти здачі країні-агресору територій України не залежно від того, які умови до цього спонукатимуть.

Теги:
#Україна #Росія #Опитування #КМІС #Кордони