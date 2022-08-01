Українці кардинально змінили ставлення до росії: скільки прихильників "дружби" залишилось

Звірства росіян в Україні поховали ідею "дружніх" стосунків українців з громадянами країни-агресора

В Україні після повномасштабного російського вторгнення кардинально змінилося ставлення до РФ. Більшість громадян тепер виступають за закриті кордони з візами та митницями.

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у період з 6 по 20 липня 2022 року.

Так, абсолютна більшість громадян України — мова про 79% — вважають, що між Україною та РФ мають бути закриті кордони. Також суттєво змінилися настрої щодо "дружніх" відносин між обома державами — якщо раніше "дружбу" підтримували 48% громадян, то зараз їх лише 11%. А з 5% до 1% знизилася кількість тих, хто виступав за об'єднання країн в одну державу.

Відносини України та РФ очима українців (опитування КМІС)

Варто зазначити, що до війни (на початку лютого) ця картина була зовсім інакшою, адже майже половина громадян (48%) вважали, що Україна та РФ мають "дружити". За закриті кордони тоді виступали лише 44% опитаних.

Як змінювалися настрої українців останні роки (Дані КМІС)

Примітно, що настрої на припинення дружніх відносин з РФ панують по всій території України — від Заходу і до Сходу (86% та 70% відповідно) українці виступають за те, щоб закрити кордони з країною-агресором. Частка таких людей у порівнянні з лютим 2022 року серйозно зросла.

Більшість українців у всіх регіонах країни хочуть закрити кордони з РФ

"Після лютого 2022 року агресивність керівництва росії і "звичайних" росіян разом зі звірствами російської армії поховали і ідею "дружніх" і "зручних" відносин. Не тільки на рівні України в цілому абсолютна більшість вважає потрібними візи та митниці з росіянами, але і у всіх регіонах ця думка абсолютно переважає. Українці незалежно від регіону чи мови прагнуть відгородитися від росії", — прокоментував результати опитування заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що майже всі українці виступають проти здачі країні-агресору територій України не залежно від того, які умови до цього спонукатимуть.