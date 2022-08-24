Відомого політика затримали у росії за правду про путіна та Україну — йому загрожує 5 років в’язниці

росія продовжує боротися з тими, хто не згоден з офіційною доктриною влади

Російський політик Євген Ройзман, який раніше був мером Єкатеринбурга, відомий своїм різким засудженням нападу росії на Україну та нецензурованими висловлюваннями щодо влади та військових росії. За свою позицію його затримали в Єкатеринбурзі.

Йому інкримінують статтю про поширення брехні про використання армії рф. Політика доставили до відділу. Ройзман засуджував російську агресію, назвавши війну найганебнішою в історії росії, висловлювався з адекватними оцінками російського керівництва та політики в цілому.

Зазначимо, що наприкінці травня його було оштрафовано на 85 тисяч рублів за свої висловлювання щодо глави російського МЗС сергія лаврова та "неповагу до влади" в його особі. Останнім часом він не зменшував обертів і чесно висловлював свою оцінку рф та вчинків росії в Україні.

Той самий коментар, за який оштрафували Ройзмана

Ройзман не раз коментував російські програші на світовій арені та проблеми з економікою фразою "путін досяг".

Повідомляється, що Ройзман підтримував представників опозиції Олексія Навального та Михайла Ходорковського, брав участь у протестах.

Нагадаємо, що не всі в росії погоджуються з вторгненням в Україну. Частина громадян виступає за зупинку війни, але більшість готова піти за кривавим диктатором володимиром путіним, куди б він не повів. Основна причина — люди не хочуть думати про політику та відповідати за рішення.

Заявляючи про те, що в росії добре, а за кордоном — погано, росіяни спираються лише на дані з росзмі — люди здебільшого не виїжджали за межі країни, а майже третина не залишала навіть свого регіону.