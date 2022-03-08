Войну с Украиной в рф назвали "самой подлой в истории россии"

Политик осудил войну с Украиной.

Российский политик и экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман жестоко осудил войну рф с Украиной, назвав ее самой позорной в истории росии.

"Война с Украиной, страшная, нелепая и бездарная — самая подлая, позорная и несправедливая война в истории России", — написал он в Twitter.

В комментариях поддержали политика и отметили, что это не война, а геноцид народа:

"А когда Россия вела справедливые войны? Все ее войны возникали всегда либо из корысти правителей либо из-за их глупости. Что первая мировая, что вторая. В чем справедливость ВОВ? В том, что Сталин оказался наивным идиотом и Гитлер его перехитрил?"

"Это даже не война это уничтожение другого народа"

"Интересно, в мировом масштабе было что-то подобное? Или мы и тут "впереди планеты всей?"

Напомним, что российские захватчики продолжают обстреливать мирные города Украины. В ночь на 8 марта в Сумах, Ахтырке и Бытице российские оккупанты с самолетов бомбили по жилым кварталам.

Отметим, с начала военного вторжения российских войск в Украину было повреждено или уничтожено 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные.

Российская сторона срывает договоренности, обстреливая гуманитарные коридоры. Люди не могут эвакуироваться из горячих точек, остаются в блокаде без тепла, электричества, воды и продуктов.