Войну с Украиной в рф назвали "самой подлой в истории россии"
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Политик осудил войну с Украиной.
Российский политик и экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман жестоко осудил войну рф с Украиной, назвав ее самой позорной в истории росии.
"Война с Украиной, страшная, нелепая и бездарная — самая подлая, позорная и несправедливая война в истории России", — написал он в Twitter.
В комментариях поддержали политика и отметили, что это не война, а геноцид народа:
"А когда Россия вела справедливые войны? Все ее войны возникали всегда либо из корысти правителей либо из-за их глупости. Что первая мировая, что вторая. В чем справедливость ВОВ? В том, что Сталин оказался наивным идиотом и Гитлер его перехитрил?"
"Это даже не война это уничтожение другого народа"
"Интересно, в мировом масштабе было что-то подобное? Или мы и тут "впереди планеты всей?"
Напомним, что российские захватчики продолжают обстреливать мирные города Украины. В ночь на 8 марта в Сумах, Ахтырке и Бытице российские оккупанты с самолетов бомбили по жилым кварталам.
Отметим, с начала военного вторжения российских войск в Украину было повреждено или уничтожено 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные.
Российская сторона срывает договоренности, обстреливая гуманитарные коридоры. Люди не могут эвакуироваться из горячих точек, остаются в блокаде без тепла, электричества, воды и продуктов.
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