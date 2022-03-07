россия снова обманула Украину: МИД просит надавить на путина

В МИД Украины призвали другие страны мира остановить гуманитарную катастрофу в нашей стране.

В понедельник, 7 марта, на 12-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российская федерация вопреки достигнутым договоренностям в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров эвакуации гражданского населения из окруженных городов в Киевской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в Facebook.

По информации источника, вооруженные силы РФ продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по Киеву, Мариуполю, Волновахе, Сумам, Николаеву, Харькову и другим населенным пунктам, что делает невозможным безопасный выезд гуманитарных колонн с украинскими и иностранными гражданами, а также доставку медикаментов и продовольствия.

В МИДе призвали рф прекратить нарушать договоренности, остановить распространение дезинформации и манипулирования жизнями мирных людей и отметили, что эвакуация гуманитарных коридоров возможна только при соблюдении режима прекращения огня, к которому готова украинская сторона.

В ведомстве призвали другие страны приложить максимум усилий, чтобы заставить россию обеспечить режим прекращения огня для открытия гуманитарных коридоров и предотвращения масштабной гуманитарной катастрофы.

Ранее сообщалось, что украинцы увидели доброе знамение во время эвакуации людей в Харькове.