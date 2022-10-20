Согласно данным американского ведомства, подозреваемый участвовал в схемах реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалютов, и т.п.

Полиция Италии арестовала сына одного из топовых чиновников Красноярского края россии – губернатора Александра Усса. Мужчине грозит экстрадиция в Соединенные Штаты Америки, ведь именно там проходит обвиняемым по делу об уклонении от санкций и отмывании денег.

Согласно информации, обнародованной в четверг, 20 октября, Артем Усс осуществил закупку, а впоследствии и ввоз на территорию россии оборудования для спутников-шпионов. Подозреваемому грозит экстрадиция в США, где он представит перед судом за свои преступления.

Стоит отметить, что из пяти граждан соседней россии, находящихся в розыске американскими властями, под арест попали только двое: сын одного из пропутинских губернаторов Артем Усс, а также Юрий Орехов — совладелец немецкой компании NDA GmbH. Именно эта организация осуществляла закупку подсанкционной электроники и военных технологий.

"В случае вынесения обвинительного приговора им грозит до 30 лет лишения свободы", — информируют в итальянской полиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Норвегии сын близкого друга российского президента Владимира Путина Андрей Якутин попал под арест.