Официально имена подозреваемых не разглашаются

Печерский суд города Киева разрешил арест бывшего министра иностранных дел Константина Грищенко и министра юстиции Украины Александра Лавриновича, которые подозреваются в госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора на сайте. При этом в сообщении официально не указаны имена экс-министров, но из приведенных фактов можно сделать вывод о личностях фигурантов дела.

В настоящее время оба подозреваемых находятся за пределами Украины и объявлены в розыск.

"По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемые по предварительному сговору группой лиц с бывшими Президентом и Премьер-министром, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, "О международных договорах Украины", без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы, согласовали его без замечаний", — говорится в сообщении.

В результате именно этих действий в том же месяце было подписано и ратифицировано Соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота россии на территории Украины.

Это создало благоприятные условия для последующего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота российской федерации, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя вместо вывода из Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, журналисты заметили известную украинскую элиту, скрывающуюся в австрийской столице с началом полномасштабного вторжения россии.