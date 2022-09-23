Суд дозволив арешт двох колишніх міністрів України: подробиці

Офіційно імена підозрюваних не розголошуються

Печерський суд міста Київ надав дозвіл на арешт колишнього міністра закордонних справ Костянтина Грищенка та міністра юстиції України Олександра Лавриновича, які підозрюються в держзраді.

Про це повідомляє пресслужба Офіса Генерального прокурора на сайті. При цьому в повідомленні офіційно не зазначені імена ексміністрів, але з наведених фактів можна зробити висновок про особи фігурантів справи.

Наразі обидва підозрюваних знаходяться за межами України і оголошені в розшук.

"За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми Президентом та Прем'єр-міністром, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції України, Закону України "Про міжнародні договори України", без фактичного розгляду проєкту Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави заінтересованими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок саме цих дій того ж місяця було підписано та ратифіковано Угоду, якою на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту рф на території України.

Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту російської федерації, а також його збільшення на території АР Крим та м. Севастополя, замість виведення з України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у липні Державне бюро розслідувань України оголосило Грищенку і Лавриновичу про підозру в державній зраді по справі про "Харківські угоди".