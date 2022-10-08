В Москве начались аресты военных: в город введены отборные части росгвардии - ГУР

В Москве силовики начали арестовывать военных

Пока внимание украинцев и всего мира приковано к взрыву на Крымском мосту, в российской столице тоже неспокойно, а силовики начали задержание военных.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в Москву вошли "элитные" подразделения росгвардии из дивизии оперативного назначения имени дзержинского, которые вместе с полицией движутся к центру города. Предварительно движение там было перекрыто.

При этом сообщается о том, что в городе начался комплекс мероприятий, направленных против военных и уже известно о том, что многих из них арестовывают, задерживают и блокируют.

В ГУР также сообщают, что все военные подразделения по периметру Москвы приведены в состояние повышенной боеготовности.

Как сообщалось ранее, после взрыва на мосту через Керченский пролив советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк напомнил, что в последнее время ФСБ и ЧВК давили на руководство российских минобороны и генштаба и не исключил, что уничтожение стратегического моста стало результатом разборок между ведомствами. В настоящее время неизвестно, связаны ли задержания военных со взрывом.