"Главным элементом является ФСБ": Марк Фейгин назвал силу, которая может инициировать "транзит власти" в россии

Отстранение от власти путина в результате бунта в современной рф невозможно

Российский правозащитник и известный видеоблоггер Марк Фейгин, в отличие от политтехнолога Станислава Белковского, считает, что рф останется существовать и после ухода или отстранения от власти диктатора путина. Но считает, что начать подобные изменения могут не народные массы.

Таким мнением он поделился в новом выпуске проекта "Орестократия" шеф-редактора Obozrevatel Ореста Сохара.

В своих доводах правозащитник ссылается на книгу Дмитрия Сазымана "В Москве все спокойно", который описал три главных элемента в советской (а затем и в российской) политической системе — "армия, спецслужбы и партия".

"В разных комбинациях, в общем, три этих элемента так или иначе управляют системой, в разных комбинациях", — считает Фейгин.

Сейчас на главное место вышли спецслужбы, которые являются цементом этой системы, потому что ни армия, ни олигархи не имеет такой чёткой структуры.

А главным элементов в пласте спецслужб является ФСБ – "Федеральная служба безопасности".

"По этой логике, скорее всего ФСБ и будет инициатором этих перемен. Потому что раз они взяли на себя функционал главной силы, то именно они должны с этим справиться, потому что армия политически не субъектна", — полагает Фейгин.

Наиболее вероятным сценарием транзита власти, по его мнению, можно считать переход властных функций к какому-то "коллективному путину" (им может стать Мишустин и окружение – этакое "политбюро", как после смерти Сталина).

"А в дальнейшем безусловно выдвинется кто-то, кто возьмёт на себя ответственность за разгребание всего этого дерьма и реинкарнации той же системы", — предполагает Марк Фейгин.

Впоследствии в качестве самостоятельной силы могут выступить "ветераны украинской войны", другие группировки. Но на данном этапе процесс избавления от войны и путина может инициировать только сама власть.

Потому что "раздавлено всё", и если условная "улица" начнет бунт, то он будет использован кем-то из верхушки власти для достижения своих цели или для того, чтобы привести временщика, "условного Мишустина".

"Да безусловно, бунты управляемы вот это важно понять и с этой точки зрения конечно шансов больше имеет та сила, которая имеет на сегодня главную позицию. Безусловно, это спецслужбы", — уверен Марк Фейгин.

Фрагмент беседы с Марком Фейгиным

Напомним, по мнению некоторых обозревателей, российские элиты готовы сместить путина, а самих россиян начали готовить к поражению.