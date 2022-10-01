"Головний елемент - це ФСБ": Марк Фейгін назвав силу, яка може ініціювати "транзит влади" у Росії

Усунення від влади путина внаслідок бунту в сучасній Росії неможливо

Російський правозахисник і відомий відеоблогер Марк Фейгін, на відміну від політтехнолога Станіслава Бєлковського, вважає, що росії залишиться існувати і після відходу або усунення від влади диктатора путіна. Але вважає, що розпочати подібні зміни можуть не народні маси.

Такою думкою він поділився у новому випуску проекту "Орестократія" шеф-редактора Obozrevatel Ореста Сохара.

У своїх доводах правозахисник посилається на книгу Дмитра Сазимана "У Москві все спокійно", який описав три головні елементи в радянській (а потім і в російській) політичній системі — "армія, спецслужби та партія".

"У різних комбінаціях, загалом, три ці елементи так чи інакше керують системою, у різних комбінаціях", — вважає Фейгін.

Зараз на головне місце вийшли спецслужби, які є цементом цієї системи, бо ані армія, ані олігархи не мають такої чіткої структури.

А головним елементом у пласті спецслужб є ФСБ – "Федеральна служба безпеки".

"За цією логікою, швидше за все ФСБ і буде ініціатором цих змін. Тому що раз вони взяли на себе функціонал головної сили, то саме вони повинні з цим впоратися, тому що армія політично не суб’єктна ", — вважає Фейгін.

Найбільш вірогідним сценарієм транзиту влади, на його думку, можна вважати перехід владних функцій до якогось "колективного путіна" (ним може стати Мішустін і оточення – таке собі "політбюро", як після смерті Сталіна).

"А надалі, безумовно, висунеться той, хто візьме на себе відповідальність за розгрібування всього цього лайна та реінкарнації тієї ж системи", — припускає Марк Фейгін.

Згодом самостійною силою можуть виступити "ветерани української війни", інші угруповання. Але на даному етапі процес позбавлення від війни та путіна може ініціювати лише сама влада.

Тому що "розчавлено все", і якщо умовна "вулиця" почне бунт, то він буде використаний кимось із верхівки влади для досягнення своєї мети або для того, щоб привести тимчасового правителя, "умовного Мішустіна".

"Безумовно, бунти керовані ось це важливо зрозуміти і з цього погляду, звичайно, шансів більше має та сила, яка має на сьогодні головну позицію. Безумовно, це спецслужби", — упевнений Марк Фейгін.

Фрагмент розмови з Марком Фейгіним

Нагадаємо, на думку деяких оглядачів, російські еліти готові усунути путіна, а самих росіян почали готувати до поразки.