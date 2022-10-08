У Москві почалися арешти військових: до міста введено добірні частини росгвардії — ГУР

У Москві силовики почали заарештовувати військових

Поки увага українців та всього світу прикута до вибуху на Кримському мосту, у російській столиці теж неспокійно, а силовики розпочали затримання військових.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, до Москви увійшли "елітні" підрозділи росгвардії з дивізії оперативного призначення імені Дзержинського, які разом із поліцією рухаються до центру міста. Попередньо рух там було перекрито.

При цьому повідомляється про те, що у місті розпочався комплекс заходів, спрямованих проти військових і вже відомо про те, що багатьох із них заарештовують, затримують та блокують.

У ГУР також повідомляють, що всі військові підрозділи по периметру Москви приведені у стан підвищеної боєготовності.

Як повідомлялося раніше, після вибуху на мосту через Керченську протоку радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк нагадав, що останнім часом ФСБ та ПВК тиснули на керівництво російських міноборони та генштабу і не виключив, що знищення стратегічного мосту стало результатом "розборок" між відомствами. Наразі невідомо, чи пов’язані затримання військових із вибухом.