Колишнього нардепа затримано, його звинувачують у спробі підкупу мера Дніпра: що відомо

Причиною хабара нібито став проєкт будівництва метрополітену Дніпра

Нардепа VIII скликання Верховної Ради Максима Микитася затримали за спробу підкупити міського голови Дніпра Бориса Філатова. Названо суму в 22 млн євро.

У НАБУ назвали таку суму однією із рекордних в Україні. Прямо ім’я екс-нардепа не вказано, але зазначено, що він є обвинуваченим в іншій справі, яку ведуть НАБУ та САП за заволодіння 81 млн грн Нацгвардії. Вирішується питання повідомлення про підозру.

Що дізналося слідство

Цього місяця екс-нардеп і колишній високопосадовець держкомпанії "УкрБуд" (Микитась був президентом організації з червня 2010 по серпень 2016 року) запропонував меру Дніпра Філатову вигідну угоду — укладання з підконтрольними йому фірмами контракту на будівництво метро в Дніпрі. Передбачалося, що це станеться поза конкурсом. Нарадою стали б 10% ціни проекту. Це – 22 млн євро. Отримувати їх можна було частинами, поки діє проект — до 2027 року. Кошти на нього беруться із кредиту ЄБРР. Окремо зазначається, що НАБУ розпочало розслідування після заяви Філатова.

Попередньо правопорушення кваліфікували як пропозицію, обіцянку чи надання неправомірної вигоди посадовій особі. Санкція статті — від чималого штрафу від тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімум доходів до обмеження або позбавлення волі на 2-4 роки.

Микитась відомий своїми скандалами, зокрема, історією із заволодінням нерухомістю Нацгвардії. Також йому оголошували підозру у хуліганстві та вважали причетним до викрадення людини. Його випустили із СІЗО у березні 2021 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал у лавах партії "Слуга народу" — одна з нардепів не повідомила про володіння квартирами та машинами. Сума – понад 4 млн.