НАБУ повідомило про підозру "Слузі народу": у декларації не вказано майно на мільйони

Народна обраниця не повідомила про володіння кількома квартирами та автомобілем

У п'ятницю, 14 жовтня, народній депутатці від "Слуги народу" Анні Колісник повідомили про підозру у недостовірному декларуванні. Народна обраниця приховала інформацію про володіння нерухомістю на суму понад 4,4 мільйона гривень.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Зазначається, що слідчими було встановлено, що народна обраниця не задекларувала за 2020 рік дані про володіння (оренду) двома квартирами у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автомобіля. Сукупна вартість майна, яке не було внесено у декларацію, перевищує 4,4 мільйона гривень.

У НАБУ додали, що підставою для розслідування зазначених фактів стали результати перевірки, проведеної Національним агентством із питань запобігання корупції. Дії народної депутатки кваліфікували як кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Варто додати, що антикорупційні органи не називають імені нардепки, якій оголосили про підозру. Однак інформацію про те, що мова саме про представницю "Слуги народу" Анну Колісник, з власних джерел отримало видання "Слово і діло".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ексголові Нацбанку Кирилу Шевченку повідомлено про підозру за махінації в "Укргазбанку".