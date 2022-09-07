Нардеп Трухін отримав підозру у справі про ДТП річної давнини й звернувся до Арахамії

Трухін отримав підозру у цій справі від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Скандальна аварія річної давнини на Бориспільській трасі, у причетності до якої підозрювали нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна, навіть після несподіваного вироку суду отримала своє продовження. Нардепу вручили повідомлення про підозру. Про це Олександр Трухін повідомив на офіційній сторінці у Facebook.

"Сьогодні отримав від САП підозру щодо одного з епізодів ДТП, яке сталося рік тому на Бориспільській трасі. На вручення підозри я з‘явився добровільно, нікуди не втікав і втікати не збираюся. Мій дім Україна, який я не покидав і ніколи не покину, і буду продовжувати робити все, що в моїх силах для нашої Перемоги", — написав Трухін.

Примітно, що після цього він заявив, що буде "доводити свою невинуватість", зокрема, співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях. А тоді Трухін звернувся до очільника парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"А для того, щоб ця справа не кидала тінь на репутацію всієї нашої команди, звертаюся до голови фракції Давида Арахамії з проханням призупинити моє членство у фракції "Слуга Народу" на період розслідування", — написав Трухін.

Варто зазначити, що розслідування за фактом ДТП на Бориспільській трасі тривало рік. І попри те, що факти вказували на безпосередню участь народного обранця Олександра Трухіна в аварії, мізерний штраф у 850 гривень отримав чоловік, який їхав з ним в одному автомобілі й взяв на себе провину.

Скандальності цій справі додав ще й той факт, що Трухін намагався "відкупитися" від правоохоронців сумкою з грошима, яку він пропонував забрати правоохоронцям забрати із багажника авто в обмін на те, що "він тихо піде в ліс". Крім того, він просив правоохоронців відпустити його, обіцяючи "переговорити" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Попри вказане вище нардеп від "Слуги народу" 15 лютого з посмішкою повернувся у зал засідань Верховної Ради та продовжив роботу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у серпні цього року Трухіна помітили у дорогому столичному ресторані в компанії Юрія Голіка, який був радником прем’єр-міністра Олексія Гончарука та став головним ідеологом президентської ініціативи "Велике будівництво".