Трухіна виключать із фракції, але залишать мандат та посаду, — джерела

Рішення можуть ухвалити вже через лічені дні

Народного депутата Олександра Трухіна, який восени став учасником скандальної ДТП, збираються виключити із фракції "Слуги Народу" на засіданні у понеділок 21 лютого.

Про це повідомляють джерела у фракції.

"Позачергове засідання поки щодо нього ніхто не збиратиме, а ось із фракції виключити голоси вже є, у понеділок плануємо", — каже співрозмовник "Телеграфу".

При цьому, за словами голови фракції Давида Арахамії, з бюджетного комітету, де більшість депутатів контролюється Трухіним, його виключати не планують.

"Ми не можемо його виключити із комітету. Ось Буймістер (нардеп Людмила Буймістер, виключена з фракції "Слуга народу" та член об'єднання "Розумна політика" Дмитра Разумкова – Авт.) хотіли, але не вийшло, бо там велика "шахматка", яку треба погоджувати з усіма фракціями. Теоретично це можливо, а практично складно", — прокоментував глава фракції Давид Арахамія.

Варто зазначити, що Трухін обіймає посаду заступника голови бюджетного комітету і до останнього часу дуже хотів його очолити. Голова комітету Юрій Арістов у коментарі "Телеграфу" зазначав, що виключений із фракції депутат не може перебувати у Комітеті, оскільки його туди включили за квотою "слуг".

За словами співрозмовників, також не обговорюється у фракції й позбавлення Трухіна депутатського мандату. Сам він у коментарі Бігус інфо повідомив, що не збирається відмовлятися від депутатства.

Раніше "Телеграф" писав, що Трухіна помітили на засіданні фракції "Слуга Народу", яке проходило за участю президента Володимира Зеленського. Але його питання на засіданні не обговорювалося.

Нагадаємо, у серпні авто з Трухіним на великій швидкості потрапило в аварію на в’їзді до Києва з боку Борисполя. За даними свідків, за кермом був саме нардеп, хоча сам Трухін стверджував, що водієм був його друг.

Через п’ять місяців журналісти знайшли відео з нагрудної камери поліцейського, де видно, як Трухін пропонує залишити поліцейському сумку з грошима, а йому "тихо піти в ліс". Весь цей час розслідування цієї аварії практично стояло на місці. За даними співрозмовників, Трухін був одним із тих, хто займався виплатою неофіційних доплат депутатам від "Слуги народу".