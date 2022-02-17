Трухина исключат из фракции, но оставят мандат и должность, - источники

Решение могут принять уже через считанные дни

Народного депутата Александра Трухина, который осенью стал участником скандального ДТП, собираются исключить из фракции "Слуги Народа" на заседании в понедельник 21 февраля.

Об этом сообщают источники издания во фракции.

"Внеочередное заседание пока по нему никто собирать не будет, а вот из фракции исключить голоса уже есть, в понедельник планируем",- говорит собеседник "Телеграфа".

При этом, по словам главы фракции Давида Арахамии, из бюджетного комитета, где большая часть депутатов контролируется Трухиным, его исключать не планируют.

"Мы не можем его исключить из комитета. Вот Буймистер (нардеп Людмила Буймистер, исключенная из фракции "Слуга народа" и член объединения "Разумная политика" Дмитрия Разумкова — Авт.) хотели, но не вышло, потому что там большая "шахматка", которую нужно согласовывать со всеми фракциями. Теоретически это возможно, а практически сложно",- прокомментировал глава фракции Давид Арахамия.

Стоит отметить, что Трухин занимает должность замглавы бюджетного комитета и до последнего времени сильно хотел его возглавить. Глава комитета Юрий Аристов в комментарии "Телеграфу" отмечал, что исключенный из фракции депутат не может находиться в Комитете, поскольку его туда включили по квоте "слуг".

По словам собеседников, также, не обсуждается во фракции и лишение Трухина депутатского мандата. Сам он в комментарии "Бигус инфо" сообщил, что не собирается отказываться от депутатства.

Ранее "Телеграф" писал, что Трухина заметили на заседании фракции "Слуга Народа", которое проходило при участии президента Владимира Зеленского. Но его вопрос на заседании не обсуждался.

Напомним, в августе авто с Трухиным на большой скорости попало в аварию на въезде в Киев со стороны Борисполя. По данным свидетелей, за рулём был именно нардеп, хотя сам Трухин утверждал, что водителем был его друг.

Спустя пять месяцев журналисты нашли видео с нагрудной камеры полицейского, где видно, как Трухин предлагает оставить полицейскому сумку с деньгами, а ему "тихонько уйти в лес". Все это время расследование этой аварии практически стояло на месте. По данным собеседников, Трухин был одним из тех, кто курировал выплату неофициальных доплат депутатам от "Слуги народа".