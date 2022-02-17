Ответственность Зеленского? Стало известно, как украинцы относятся к делу Трухина

По мнению украинцев, скандалы со "Слугами народа" личная ответственность Зеленского.

Скандальное ДТП с участием народного депутата, недавно исключенного из партии "Слуга народа", Александра Трухина — это личная ответственность президента Украины Владимира Зеленского.

Такие выводы можно сделать из частного опроса Киевского международного института социологии, о котором сообщило издание LIGA.net

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Социологи выяснили, что о деле Александра Трухина знают 79% опрошенных украинцев, из которых хорошо проинформированы — 31,5%, поверхностно слышали, но не знают деталей — 47,6%, а 19,2% — слышали о скандальном ДТП с участием нардепа впервые.

В ходе опроса у граждан поинтересовались, кто, по их мнению, пытается повлиять на расследование дела Трухина, или даже закрыть его. Ответы были такими:

33,5% полагают, что на дело хотят повлиять олигархи, с которыми связан Трухин;

32% придерживаются мнения, что на дело влияют руководители "Слуги народа";

21,2% подозревают во вмешательстве Зеленского, 19,7% – руководство МВД, 11,6% – руководителей ДБР;

15,2% ответили, что им сказать об этом трудно.

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А вот в отношении персональной ответственности за ДТП с Трухиным Владимира Зеленского, то результаты оказались следующими:

ответственный – 58%;

не ответственный – 36,9%;

затруднились ответить – 5,1%.

Опрос проводился в период с 5 по 13 февраля 2022 года среди 2004 граждан Украины в возрасте 18+ с помощью телефона. Теоретическая погрешность – от 2,4% (для показателей около 50%) до 1,1% (для показателей около 5%).

Напомним, что резонансная авария с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина произошла еще 23 августа 2021 на Бориспольском шоссе. Тогда его причастность к ДТП на 100% не была доказана, и сам нардеп до последнего свою вину отрицал.

Общественный интерес к делу возник после публикации 1 февраля расследования журналистов "Украинской правды" и появления в сети видео, из которого видно, что народный избранник действительно был на месте ДТП.

Уже 2 февраля Трухина лишились членства в партии "Слуга народа" и отстранили от должности председателя Полтавской организации партии. Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на видео с Трухиным, мол, перед законом и справедливостью все равны. Однако 14 февраля Зеленский вместе с Трухиным пришел на заседание фракции "Слуга народа".

В ДБР по поводу ДТП заявили, что изучили все видео с машиной нардепа, но личность водителя назвать не могут, потому что она еще не установлена. Все, что выяснили – это что за рулем был мужчина в красном.