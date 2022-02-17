Відповідальність Зеленського? Стало відомо, як українці ставляться до справи Трухіна

На думку українців, скандали зі "Слугами народу" особиста відповідальність Зеленського

Скандальна ДТП за участю народного депутата, якого нещодавно виключили з партії "Слуга народу", Олександра Трухіна — це особиста відповідальність президента України Володимира Зеленського.

Такі висновки можна зробити з приватного опитування Київського міжнародного інституту соціології, про яке повідомило видання LIGA.net

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Соціологи з’ясували, що про справу Олександра Трухіна знають 79% опитаних українців, з яких добре проінформовані — 31,5%, поверхнево чули, але не знають деталей — 47,6%, а 19,2% — чули про скандальну ДТП за участю нардепа вперше.

Під час опитування у громадян поцікавилися, хто, на їхню думку, намагається повпливати на розслідування справи Трухіна, чи навіть закрити її. Відповіді були такими:

33,5% вважають, що на справу хочуть вплинути олігархи, з якими пов’язаний Трухін;

32% притримують думки, що на справу впливають керівники "Слуги народу";

21,2% підозрюють у втручанні Зеленського, 19,7% — керівництво МВС, 11,6% — керівників ДБР;

15,2% відповіли, що їм сказати про це важко.

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А от щодо персональної відповідальності за ДТП з Трухіним Володимира Зеленського, то результати виявилися такими:

відповідальний – 58%;

не відповідальний – 36,9%;

складно відповісти – 5,1%.

Опитування проводилося у період з 5 до 13 лютого 2022 року серед 2004 громадян України віком 18+ за допомогою телефону. Теоретична похибка – від 2,4% (для показників близько 50%) до 1,1% (для показників близько 5%).

Нагадаємо, що резонансна аварія за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна сталася ще 23 серпня 2021 року на Бориспільському шосе. Тоді його причетність до ДТП на 100% не була доведена, та й сам нардеп до останнього свою провину заперечував.

Суспільний інтерес до справи виник після публікації 1 лютого розслідування журналістів "Української правди" та появи у мережі відео, з якого видно, що народний обранець справді був на місці ДТП.

Вже 2 лютого Трухіна позбавили членства у партії "Слуга народу" та усунули з посади голови Полтавської організації партії. Президент України Володимир Зеленський також відреагував на відео з Трухіним, мовляв, перед законом та справедливістю всі рівні. Однак, 14 лютого Зеленський разом з Трухіним прийшов на засідання фракції "Слуга народу".

У ДБР щодо ДТП заявили, що вивчили всі відео з машиною нардепа, але особу водія назвати не можуть, бо вона ще не встановлена. Все, що з’ясували — це що за кермом був чоловік у червоному.