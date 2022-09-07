Нардеп Трухин получил подозрение по делу о ДТП годичной давности и обратился к Арахамии

Трухин получил подозрение по этому делу от Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Скандальная авария годичной давности на Бориспольской трассе, в причастности к которой подозревали нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, даже после неожиданного приговора суда получила свое продолжение. Нардепу вручили уведомлением о подозрении. Об этом Александр Трухин сообщил на официальной странице Facebook.

"Сегодня получил от САП подозрение в одном из эпизодов ДТП, которое произошло год назад на Бориспольской трассе. На вручение подозрения я явился добровольно, никуда не убегал и убегать не собираюсь. Мой дом Украина, который я не покидал и никогда не покину, и буду продолжать делать все, что в моих силах для нашей Победы", — написал Трухин.

Примечательно, что после этого он заявил, что будет "доказывать свою невиновность", в частности сотрудничать со следствием и участвовать во всех следственных действиях. А потом Трухин обратился к главе парламентской фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии.

"А для того, чтобы это дело не бросало тень на репутацию всей нашей команды, обращаюсь к главе фракции Давиду Арахамии с просьбой приостановить мое членство во фракции "Слуга Народа" на период расследования", — написал Трухин.

Следует отметить, что расследование по факту ДТП на Бориспольской трассе длилось год. И, несмотря на то, что факты указывали на непосредственное участие народного избранника Александра Трухина в аварии, мизерный штраф в 850 гривен получил мужчина, который ехал с ним в одном автомобиле и взял на себя вину.

Скандальности этому делу добавил еще и тот факт, что Трухин пытался "откупиться" от стражей порядка сумкой с деньгами, которую он предлагал забрать правоохранителям из багажника своего автомобиля в обмен на то, что "он тихо уйдет в лес". Кроме того, он просил правоохранителей отпустить его, обещая "переговорить" с министром внутренних дел Денисом Монастырским. Несмотря на вышеуказанное, нардеп от "Слуги народа" 15 февраля с улыбкой вернулся в зал заседаний Верховной Рады и продолжил работу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе этого года Трухина заметили в дорогом столичном ресторане в компании Юрия Голика, который был советником премьер-министра Алексея Гончарука и стал главным идеологом президентской инициативы "Большая стройка".