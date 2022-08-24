Мизерный штраф, и тот на другого человека: в скандальном ДТП с нардепом Трухиным поставили точку

Нардеп вышел "сухим из воды" и даже не получил наказание за попытку подкупа правоохранителей

После года расследований по делу о ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина наконец-то нашли виновных. Несмотря на факты, указывавшие на непосредственное участие народного избранника в аварии, мизерный штраф в 850 гривен получил мужчина, который ехал в одном автомобиле с Трухиным и взял на себя вину.

Как отмечается в Едином государственном реестре судебных решений, Дарницкий суд Киева выписал штраф за ДТП с потерпевшим в отношении Виктора Склемы – мужчина находился в одном автомобиле с депутатом Верховной Рады Александром Трухиным. Примечательно, что в день аварии (23 августа 2021) на Бориспольском шоссе Склема убеждал правоохранителей, что за рулем был именно он.

Штраф, который придется заплатить мужчине за аварию с потерпевшим – всего 850 гривен в качестве административного взыскания.

Следует отметить, что версию о том, что за рулем Audi находился именно Виктор Склема, подтвердило издание "НВ". Журналисты получили данные уголовного дела, согласно которому полиция считает водителем Audi, повлекшим аварию, именно Виктора Склему.

Добавим, что 1 февраля 2022 года в сети появилось видео с места резонансного ДТП на Бориспольском шоссе. На кадрах заметно, что политик действительно находился на месте аварии. Более того, он просил правоохранителей отпустить его, обещая "переговорить" с министром внутренних дел Денисом Монастырским. Кроме этого, Трухин несколько раз пытался "откупиться" от стражей порядка, утверждая, что в багажнике машины находится сумка с большой суммой денег.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 9 июля одиозного нардепа Трухина заметили в дорогом столичном ресторане в компании Юрия Голика, который был советником премьер-министра Алексея Гончарука и стал главным идеологом президентской инициативы "Большая стройка".