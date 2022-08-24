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Мізерний штраф, і той на іншу особу: у скандальному ДТП з нардепом Трухіним поставили крапку

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ДТП за участі Трухіна сталося 23 серпня 2021 року Новина оновлена 24 серпня 2022, 17:08
ДТП за участі Трухіна сталося 23 серпня 2021 року

Нардеп вийшов "сухим із води" і навіть не отримав покарання за спробу підкупу правоохоронців

Після року розслідувань у справі про ДТП за участі нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна нарешті знайшли винних. Попри докази, які вказували на безпосередню участь народного обранця в аварії, мізерний штраф у 850 гривень отримав чоловік, який їхав в одному автомобілі з Трухіним і взяв на себе провину.

Як зазначається у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Дарницький суд Києва виписав штраф за ДТП з потерпілим відносно Віктора Склеми — чоловік знаходився в одному автомобілі з депутатом Верховної Ради Олександром Трухіним. Примітно, що у день аварії (23 серпня 2021 року) на Бориспільському шосе Склема переконував правоохоронців, що за кермом був саме він.

Штраф, який доведеться заплатити чоловіку за аварію з потерпілим — всього 850 гривень у якості адміністративного стягнення.

Варто зазначити, що версію про те, що за кермом Audi перебував саме Віктор Склема, підтвердило видання НВ. Журналісти отримали дані карної справи, згідно з якою, поліція вважає водієм Audi, яке спричинило аварію, саме Віктора Склему.

Додамо, що 1 лютого 2022 року у мережі з’явилося відео з місця резонансної ДТП на Бориспільському шосе. На кадрах помітно, що політик дійсно був присутній на місці аварії. Ба більше, він просив правоохоронців відпустити його, обіцяючи "переговорити" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Крім цього, Трухін кілька разів намагався "відкупитися" від правоохоронців, стверджуючи, що в багажнику машини знаходиться сумка з великою сумою грошей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 липня одіозного нардепа Трухіна помітили у дорогому столичному ресторані в компанії Юрія Голіка, який був радником прем’єр-міністра Олексія Гончарука та став головним ідеологом президентської ініціативи "Велике будівництво".

Теги:
#ДТП #Штраф #Вирок #Слуга народу #Олександр Трухін