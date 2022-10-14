НАБУ сообщило о подозрении "Слуге народа": в декларации не указано имущество на миллионы

Народная избранница не сообщила о владении несколькими квартирами и автомобилем

В пятницу, 14 октября, народной депутате от "Слуги народа" Анне Колесник сообщили о подозрении в недостоверном декларировании. Народная избранница скрыла информацию о владении недвижимостью на сумму более 4,4 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Следователями было установлено, что народная избранница не задекларировала за 2020 год данные о владении (аренде) двумя квартирами в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и автомобиле. Совокупная стоимость имущества, не внесенного в декларацию, превышает 4,4 миллиона гривен.

В НАБУ добавили, что основанием для расследования указанных фактов стали результаты проверки, проведенной Национальным агентством по предотвращению коррупции. Действия народного депутата квалифицировали как уголовное правонарушение по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

Стоит добавить, что антикоррупционные органы не называют имя нардепки, которой объявили о подозрении. Однако информацию о том, что речь именно о представительнице "Слуги народа" Анне Колесник, из собственных источников получило издание "Слово и дело".

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-председателю Нацбанка Кириллу Шевченко сообщено о подозрении за махинации в "Укргазбанке".