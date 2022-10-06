Экс-главе Нацбанка Кириллу Шевченко сообщено о подозрении за махинации в Укргазбанке

НАБУ и САП разоблачили главу Нацбанка в коррупции

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о разоблачении организованной преступной группы (ОПГ) в государственном Укргазбанке. В 2014-2019 годах эта ОПГ вывела из него более 200 млн грн. Председателем ОПГ являлся председатель правления банка.

С 2015 по 2020 год Укргазбанк возглавлял Кирилл Шевченко. В начале 2020 года он возглавил Нацбанк, а 4 октября 2022 года заявил о своей отставке в связи с проблемами со здоровьем.

Со второй попытки Комитет по вопросам финансов ВР Украины принял ее и сегодня вечером соберется для того, чтобы рассмотреть кандидатуру нового главы Нацбанка Андрея Пышного.

Однако НАБУ внесло коррективы в уход Кирилла Шевченко и сообщили о подозрении в растрате путем злоупотребления своим служебным положением, средств Укргазбанка и в служебном подлоге членам преступной группы, главой которой по версии Агентства является экс-глава НБУ.

Именно Кирилл Шевченко с 2014 года и до назначения в НБУ в 2020 году возглавлял государственный Укргазбанк. Более того, в НАБУ подчеркнули, что "поскольку местонахождение экспредседателя правления Укргазбанка пока неизвестно, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины. А именно – оставили в администрации по месту его работы, именно – Национальному банку".

По версии следствия, суть хищений из банка состояла в том, что "Укргазбанк" платил комиссионные посредникам, которые способствовали размещению на счетах финучреждения депозитов. На деле же эти депозиты размещали в основном государственные предприятия, которые делали это сами или исполняя порядок Кабмина для таких операций.

Тем не менее Укргазбанк осуществил более 1000 переводов 52 псевдопосредникам на сумму в 206 млн грн на основании фиктивных актов выполненных работ.

Судя по сообщению НАБУ сам Кирилл Тимошенко может уже находится за пределами Украины. Между тем, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которую в июле под давлением европейских партнеров возглавил выигравший конкурс Александр Клименко, уже сообщила о подозрении Кириллу Шевченко.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что могло побудить Кирилла Шевченко покинуть свой пост, о его непростых отношениях с Банковой и возможных шагах его преемника.